Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Bedrohung mit Schusswaffe

Ludwigshafen-Friesenheim (ots)

Am Samstag, den 25.06.2022 gegen 16:52 Uhr, befuhr ein 61jähriger Mann mit seinem PKW die Industriestraße in Fahrtrichtung Bgm.-Grünzweig-Straße. Hierbei versuchte ein schwarzer PKW VW Tiguan den Mann mehrfach innerorts zu überholen, was auf Grund des Gegenverkehrs misslang. An der Kreuzung Industriestraße/Kopernikusstraße trafen die beiden Fahrzeugführer letztlich aufeinander. Der unbekannte Fahrzeugführer des VW Tiguan sei aus seinem Fahrzeug gestiegen, habe eine dunkelfarbene Pistole gezogen und hiermit auf den 61jährigen Mann gezielt. In Folge dessen bedrohte und beleidigte der Mann den 61jährigen, bevor er seine Fahrt in Richtung Bgm.-Grünzweig-Straße fortsetzte.

Zeugen, welche Angaben zum Sachverhalt tätigen können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter der 0621/9632222 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell