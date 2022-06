POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Pkw-Fahrer auf der Autobahn 1 im Bereich Bakum ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Delmenhorst (ots) - Am Donnerstag, 23. Juni 2022, gegen 18:55 Uhr, brannte im Neddersten Weg in Ganderkesee/ Bookholzberg ein Pkw-Anhänger. Als die Freiwillige Feuerwehr aus Bookholzberg am Brandort eintraf, stand bereits die gesamte Beladung des Anhängers in Vollbrand. Durch 35 Kameradinnen und Kameraden konnte das Feuer schließlich gelöscht und ein Ausbreiten des ...

mehr