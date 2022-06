BPOLI C: KOSMOS-Festival am 17. Juni 2022 in der Chemnitzer Innenstadt- Die Bundespolizei informiert

Leipzig - Chemnitz (ots) - Am gestrigen Donnerstagabend um 22:00 Uhr wurde in der MRB von Leipzig nach Chemnitz ein alleinreisender 9 Jähriger Junge von der Zugbegleiterin angesprochen. Der Junge gab an, dass er nach Chemnitz fahren möchte, da er in Chemnitz wohnt. In Leipzig hat er einen Freund besucht und seine Eltern wüssten Bescheid. Die Zugbegleiterin nahm ...

mehr