Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Polizei und Feuerwehr im Einsatz bei Hausbrand in Büderich

Meerbusch (ots)

In der Nacht zu Sonntag (24.10.), gegen 2 Uhr, wurde eine Rauchentwicklung ausgehend von einem Einfamilienhaus an der Blumenstraße in Meerbusch-Büderich gemeldet.

Die Feuerwehr begann nach Eintreffen unmittelbar mit der Brandbekämpfung. Durch das Feuer kam es zu vereinzelten explosionsartigen Geräuschen sowie einer Rauchentwicklung, die die Feuerwehr als potentiell gesundheitsgefährdend einschätzte und Anwohner in der näheren Umgebung dazu aufforderte Fenster und Türen zu schließen.

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei zur Brandursache dauern an.

