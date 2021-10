Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Langfinger versucht Spaziergänger zu beklauen

Bild-Infos

Download

Kaarst (ots)

Am Samstagmittag (23.10.), gegen 11:50 Uhr, wurde die Polizei zur Kampstraße gerufen. Ein Spaziergänger schilderte, dass ein Unbekannter sich ihm von Hinten näherte und versuchte, in seine Jackentasche zu greifen, um seien Geldbörse zu entwenden. Der Kaarster bemerkte den Langfinger, rief laut um Hilfe und stieß den Unbekannten von sich. Vermutlich vor Schreck ließ der Dieb das Portmonee des 76 Jährigen fallen und ergriff die Flucht in Richtung der Straße "Lange Hecke".

Der männliche Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben: etwa 170 bis 175 Zentimeter groß und im Alter von 20 bis 25 Jahren. Er trug dunkle Kleidung sowie eine Kapuze und einen Mundschutz. Der Senior beschreibt das Erscheinungsbild des Flüchtigen als "südländisch". Zusätzlich war der Langfinger in Begleitung von zwei weiteren möglichen Komplizen, die mit ihm flüchteten.

Eine umgehend eingeleitete Fahndung der Streifenwagen führte bisher nicht zum Erfolg.

Das Kommissariat 23 in Kaarst hat die Ermittlungen aufgenommen und wendet sich nun an die Bevölkerung: Wer Hinweise zur Identität der oben gesuchten Person geben kann, wird gebeten, die Kripo unter der Telefonnummer 02131 300-0 anzurufen.

Die Polizei rät: Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der Körpervorderseite oder klemmen Sie sie sich unter den Arm. Legen Sie Geldbörsen nicht oben in Einkaufstasche, Einkaufskorb oder Einkaufswagen, sondern tragen Sie sie möglichst körpernah. Hängen Sie Handtaschen im Restaurant, im Kaufhaus oder im Laden (selbst bei der Anprobe von Schuhen oder Kleidung) nicht an Stuhllehnen und stellen Sie sie nicht unbeaufsichtigt ab. Noch mehr Tipps zum Schutz vor Taschendiebstahl gibt die Polizei auf ihrer Seite im Internet unter: polizei.nrw/artikel/taschendiebstahl-augen-auf-und-tasche-zu-langfinger-sind-immer-unterwegs.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell