BPOLI C: Sachsenpokalfinale Chemnitzer FC gegen BSG Chemie Leipzig - Die Bundespolizei informiert

Chemnitz (ots)

Am Samstag, den 21. Mai 2022, findet um 16:15 Uhr im Chemnitzer Stadion an der Gellertstraße das Finalspiel um den Sachsenpokal zwischen dem Chemnitzer FC und der BSG Chemie Leipzig statt. Zahlreiche Fans beider Vereine werden für die An- und Abreise die Bahn nutzen. Dadurch kann es ganztägig zu einer starken Frequentierung der Strecke Leipzig - Chemnitz sowie des Hauptbahnhofes Chemnitz kommen.

Der Einsatz der Bundespolizei ist darauf ausgerichtet, die friedliche An- und Abreise der Fußballfans zu überwachen und Gefahren für alle Reisenden und die Bahnanlagen abzuwehren.

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Verwendung von Pyrotechnik nicht erlaubt ist. Gerade bei der Nutzung in Zügen, Bahnhöfen sowie in Fußballstadien können Menschen erheblich gefährdet werden. Das Mitführen und Abbrennen von Pyrotechnik ist strafbar und wird konsequent verfolgt.

Gleichzeitig wird noch einmal darauf hingewiesen, dass das Betreten der Gleisanlagen an den nicht dafür vorgesehenen Stellen lebensgefährlich und verboten ist.

Die Bundespolizei appelliert an die Anhänger beider Vereine, sich für den Fußball und gegen die Gewalt auszusprechen.

