Bundespolizeiinspektion Chemnitz

BPOLI C: Glück im Unglück- 41-jähriger wird von der City-Bahn erfasst

Chemnitz (ots)

Am 10. Mai 2022 gegen 00:30 Uhr erkannte der Triebfahrzeugführer der City Bahn eine sich fußläufig kurz dem Haltepunkt Stollberg-Schlachthofstrasse im Gleisbett gehende Person (Streckenführung Chemnitz - Stollberg). Trotz eines unmittelbar abgegebenen Warnsignals durch den Lokführer erfasste die City Bahn die Person, welche daraufhin die Böschung hinabstürzte. Der Triebfahrzeugführer leitete umgehend eine Gefahrenbremsung ein und konnte den 41-jährigen deutschen augenscheinlich fast unverletzt in der City Bahn bis an den Haltepunkt Stollberg mitnehmen. Der durch den Triebfahrzeugführer angeforderte Rettungswagen erreichte kurze Zeit später den Haltepunkte Stollberg und beabsichtigte die Durchführung der Erstversorgung bei dem 41-jährigen, welcher allerdings bei Erkennen des Rettungsdienstes die Flucht ergriff.

Die eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen durch eine Streife des Bundespolizeirevieres Chemnitz verlief zunächst negativ, jedoch konnte aufgrund einer detaillierten Personenbeschreibung durch den Triebfahrzeugführer und eines weiteren Mitreisenden die Wohnanschrift des 41-jährigen Mannes aus Stollberg ermittelt werden.

Glück im Unglück hat der 41-jährige Mann gehabt, denn aufgrund des durch den Triebfahrzeugführer abgegeben Warnsignal war dieser im letzten Moment noch einen Schritt zur Seite getreten und das Triebfahrzeug touchierte die Person nur leicht. Auch der durch den Mann getragene Rucksack verhinderte wohl noch schlimmeres.

Der 41-jährige muss sich nun wegen des Gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr verantworten sowie einer gegen ihn gerichtete Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen des unbefugten Aufenthaltes im Gleisbereich.

