POL-UL: (BC)(GP)(HDH)(UL) Region - Ermittlungen nach Versammlungen

Ulm (ots)

16 Versammlungen hat die Polizei am Montag in der Region begleitet und für die Sicherheit der Teilnehmenden und im Umfeld gesorgt. So verliefen diese Versammlungen weitgehend ohne besondere Vorkommnisse. Weil die meisten nicht angemeldet waren, leitete die Polizei insgesamt zwölf Strafverfahren gegen die Leiter ein. Eines dieser Verfahren richten sich gegen eine Person, die die Versammlung in Göppingen geleitet haben soll. Außerdem ermittelt die Polizei gegen zwei weitere Personen wegen Beleidigungen, ebenfalls in Göppingen.

Tipp: Alle Menschen in Deutschland haben das Recht ihre Meinung öffentlich kundzutun. Verabreden sich mehrere Personen zu einem "Corona-Spaziergang" müssen sie diese den Behörden im Voraus melden und für eine friedliche Demo sorgen. Beides dient der Sicherheit aller, denn wenn Versammlungen angemeldet sind haben auch Behörden und Polizei die Möglichkeit, Vorbereitungen für eine größtmögliche Sicherheit zu treffen. Mehr Infos dazu unter: https://www.polizei-beratung.de/startseite-und-aktionen/aktuelles/detailansicht/corona-spaziergaenge-das-ist-zu-beachten/

