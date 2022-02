Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Auto überschlägt sich in Wehdem - Beifahrer (9) verletzt

Bild-Infos

Download

Stemwede (ots)

Am Samstagmorgen hat sich ein Auto bei einem Verkehrsunfall auf der Stemwederberg-Straße überschlagen.

Den Erkenntnissen zufolge hatte ein 33 Jahre alter Stemweder gegen 6.05 Uhr auf der Fahrbahn einen Kia in südlicher Fahrtrichtung zur Rahdener Straße hin gesteuert und kurz vor der Einmündung der Straße "Heitkampsort" auf winterglatter Straße die Kontrolle über das Auto verloren. Dabei geriet das Auto in einer leichten Rechtskurve nach rechts auf einen Grünstreifen und in der Folge in einen Straßengraben. Anschließend überschlug sich der SUV und kam schließlich auf der Fahrerseite liegend zum Stillstand. Der sich ebenfalls im Wagen befindliche Sohn (9) des Stemweders erlitt offenbar leichte Verletzungen und wurde durch Rettungskräfte ins Krankenhaus Rahden eingeliefert. Der Fahrer selber blieb unverletzt.

Zur Reinigung der von auslaufenden Betriebsstoffen verschmutzten Fahrbahn forderten die Beamten Kräfte der Feuerwehr an. Hierzu wurde die Unfallstelle kurzzeitig gesperrt. Zudem wurde der nicht mehr fahrbereite Pkw abgeschleppt.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell