Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Auto kippt nach Unfall auf die Seite

Bild-Infos

Download

Rahden (ots)

In der Gartenstraße von Rahden touchierte am Donnerstagvormittag ein Autofahrer einen abgestellten Wagen. Hierbei traf er den Wagen so unglücklich, sodass sein Volkswagen auf die Seite kippte.

So fuhr der Rahdener gegen 10 Uhr die Gartenstraße in Richtung der Straße "Wehme". In Höhe Hausnummer 29 wollte der 82-Jährige an einem am Straßenrand abgestellten Postzustellfahrzeug vorbeifahren. Hierbei touchierte er den Kleintransporter an der vorderen Kotflügelseite. Dadurch kippte der Golf Plus auf die Fahrerseite und kam letztendlich auf dem Randstreifen der Straße zum Stehen. Die alarmierte Rettungswagenbesatzung verbrachte den Senior vorsorglich ins Krankenhaus Rahden, welches er nach einer Untersuchung ohne Befund wieder verlassen konnte. Das verunglückte Fahrzeug wurde geborgen und anschließend abgeschleppt.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell