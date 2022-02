Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Polizei stoppt Temposünder auf der Triftenstraße

Bad Oeynhausen (ots)

Bei Geschwindigkeitskontrollen an der Triftenstraße hat die Polizei am Dienstag und Mittwoch 41 Verstöße festgestellt. Trauriger Spitzenreiter war ein 30-jähriger Mindener, dessen Pkw am Dienstagvormittag statt der erlaubten 30 km/h mit Tempo 53 vom Messgerät der Beamten erfasst wurde. Auf den Mann kommt nun ein Bußgeld von 70 Euro zu.

Am Mittwochmorgen drückte zudem eine 37-jährige Mercedes-Fahrerin aus Minden zu stark aufs Gaspedal. Das Lasergerät zeigte für die Frau 48 Stundenkilometer an. Da sie das dafür vorgesehene Verwarnungsgeld in Höhe von 50 Euro vor Ort nicht bezahlen wollte, kommt auf die Frau nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren zu. Insgesamt erhoben die Beamten des Verkehrsdienstes an beiden Tagen 36 Verwarnungsgelder und fertigen zudem fünf Anzeigen.

