Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Am hellichten Tage - Polizei stoppt zwei Fahrer unter Drogen

Porta Westfalica (ots)

Am Montag und Dienstag hat die Polizei in Eisbergen und Neesen jeweils am Vormittag einen Fahrzeugführer unter mutmaßlichem Drogeneinfluss aus dem Verkehr gezogen.

So stoppte eine Streife am Montag gegen 10.15 Uhr im Bereich der Schaumburger Straße / Hückerbrink in Eisbergen zunächst einen 23-jährigen Fahrzeugführer aus Porta Westfalica. Bei dessen Überprüfung stellten die Beamten im Rahmen der allgemeinen Verkehrskontrolle drogentypische Auffälligkeiten fest. Nach einem positiven Vortest entnahm man ihm auf der Wache in Porta Westfalica eine Blutprobe und fertigte eine Anzeige.

Knapp 24 Stunden später geriet auf der Meißener Straße in Neesen auch ein Volvo ins Visier der Polizei. Nachdem dessen Fahrer - ein Mann (42) aus Minden - erst nach wiederholter Aufforderung den Wagen angehalten hatte, ergab sich den Einsatzkräften auch bei ihm der Verdacht auf eine Fahrt unter Drogeneinfluss. Ein entsprechender Vortest erhärtete den Verdacht, sodass ihm ebenfalls eine Blutprobe entnommen wurde. Auch konnte der Mann den Polizisten keinen Führerschein vorlegen. Bereits in der Vergangenheit war der 42-Jährige mehrfach wegen Fahrens unter mutmaßlichem Betäubungsmittelkonsum und ohne Fahrerlaubnis auffällig geworden. Er erhält genauso wie die Fahrzeughalterin des Autos eine Anzeige.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell