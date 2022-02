Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Polizisten haben richtiges Gespür - Trunkenheitsfahrt beendet

Hüllhorst (ots)

Am Mittwochmorgen gegen 1.40 Uhr entschied eine Streifenwagenbesatzung in Schnathorst einen die Straße "Am Bahnhof" befahrenden Ford zu stoppen und dessen Fahrer einer Verkehrskontrolle zu unterziehen. Dabei bemerkten die Polizisten einen mutmaßlichen Alkoholgeruch in der Atemluft des 38 Jahre alten Fahrers aus Hüllhorst. Nachdem ein Atemalkoholtest den Verdacht der Beamten bestätigte, wurde dem Mann eine Blutprobe entnommen. Neben der Sicherstellung des Führerscheins leitete man ein Ermittlungsverfahren wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss gegen den 38-jährigen Hüllhorster ein.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell