Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Auto gerät in Gegenverkehr

Bild-Infos

Download

Minden (ots)

Auf der Graßhoffstraße in Todtenhausen kollidierten an frühen Dienstagmorgen zwei Autos. Mutmaßlich war ein Fahrzeuglenker in den Gegenverkehr geraten. Ein vierjähriges Mädchen, welches in einem der beiden Fahrzeuge saß, zog sich leichte Verletzungen zu.

Aufgrund von Zeugenaussagen sowie der Spurenlage stellte sich für die Einsatzkräfte vor Ort folgender Unfallhergang dar. Demnach befuhr ein 48-Jähriger aus dem Raum Stolzenau gegen 08.30 Uhr die Graßhoffstraße aus Richtung Todtenhauser Dorfstraße kommend. In einer leichten Rechtskurve in Höhe des "Kerkweg" geriet er nach links in den Gegenverkehr. Hier kam ihm ein mit zwei Personen besetzter Skoda Fabia entgegen, an dessen Steuer ein 40-jähriger Mindener saß. Dieser konnte nicht mehr ausweichen, sodass die beiden Fahrzeuge frontal kollidierten. Hier verletzte sich das Kind, welches im Kindersitz auf der Rückbank des Skodas saß. Das Mädchen sowie der mutmaßliche Unfallverursacher wurden jeweils mittels Rettungswagen zur Untersuchung dem Klinikum Minden zugeführt. Hier konnte der Stolzenauer ohne Befund entlassen werden. Die beiden Wagen waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Während der Unfallaufnahme war die Graßhoffstraße im Bereich Kerkweg für rund eine Stunde komplett gesperrt. Im Rahmen der Ermittlungen ergaben sich Hinweise, dass der 48-Jährige zum Unfallzeitpunkt vermutlich nicht verkehrstüchtig war. Daraufhin stellten die Beamten seinen Führerschein sicher.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell