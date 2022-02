Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Alte Schule durchwühlt- Zeugen nach Einbruch gesucht

Sonneberg (ots)

Unbekannte drangen, vermutlich in den zwei zurückliegenden Wochen, in ein leerstehendes Gebäude in der Neuhäuser Straße in Sonneberg/ Köppelsdorf ein. Im Inneren der ehemaligen Schule wurde ein Bild der Verwüstung vorgefunden, zahlreiche Räume wurden offensichtlich duch den/die Unbekannten durchsucht und durchwühlt. Die eingesetzten Beamten führten eine Spurensuche und -sicherung durch. Hinweise zu den möglichen Einbrechern nimmt die Polizei in Sonneberg entgegen.

