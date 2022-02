Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Einbrüche in mehrere Gartenlauben

Neuhaus am Rennweg (ots)

Am vergangenen Wochenende meldeten sich mehrere Gartenlauben-Besitzer aus Neuhaus am Rennweg und berichteten von Einbrüchen in ihre Gartenanlagen und -hütten (Kleingartenanlage Bau e.V.). Mindestens acht Einbrüche, teilweise im Versuch, teilweise unter Nutzung brachialer Gewalt, wurden bislang polizeilich erfasst. Zumeist wurde kein Entwendungsschaden festgestellt, jedoch wurde mitunter hoher Sachschaden angerichtet. Zeugen, welche Hinweise zu verdächtigen Personen geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Sonneberg zu melden.

