Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unbekannte betreten Gymnasium und entwenden nichts

Königsee (ots)

In der Nacht von Freitag zu Samstag drangen bislang Unbekannte in das Gymnasium in Königsee ein. Der Spurenlage zufolge hatten der/ die Unbekannten sich vermutlich durch ein nicht geschlossenes Fenster Zutritt ins Gebäude verschafft und sich im Erdgeschoss bewegt. Anschließend verließen der/ die Täter die Schule durch eine Sicherheitstür. Bisherigen Erkenntnissen zufolge wurde nichts entwendet. Zeugen, welche Hinweise zu verdächtigen Personen geben können, werden gebeten sich bei der Saalfelder Polizei zu melden.

