Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Nach Sachbeschädigung und Widerstand in Gewahrsam genommen

Sonneberg (ots)

Am Abend des 11.02.2022 wurde durch Anwohner im Wolkenrasen mitgeteilt, dass mehrere Jugendliche vom Jugendclub aus unterwegs seien und dabei lautstark herumschreien. Zudem wurde vernommen, dass Scheiben geklirrt haben. Sofort entsandte Beamte der PI Sonneberg stellten einen amtsbekannten 22-Jährigen in der Nähe fest. Dieser wurde jedoch während der Sachverhaltsaufklärung sofort aggressiv, beleidigte die Polizeibeamten und spuckte sie an. Zudem leistete er Widerstand gegen die Maßnahmen der Polizei, weshalb er zunächst zu Boden gebracht und fixiert wurde und anschließend in Gewahrsam genommen um der Begehung weiterer Straftaten vorzubeugen. Später stellte sich heraus, dass der junge Mann mit 1,9 Promille alkoholisiert war und zwei Fensterscheiben eingeschlagen hatte. Gegen ihn wurden Anzeigen wegen Sachbeschädigung, Beleidigung, Bedrohung sowie Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte gefertigt. Am Sonntagvormittag konnte er aus dem Gewahrsam entlassen werden.

