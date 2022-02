Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Fahren ohne Fahrerlaubnis und unter Einfluss berauschender Mittel

Sonneberg (ots)

Durch Beamte der PI Sonneberg wurden am Wochenende diverse Verstöße gegen das Straßenverkehrsgesetz festgestellt. Eine Verkehrskontrolle erfolgte am Samstag gegen 23:00 Uhr in Hasenthal. Beim kontrollierten Fahrzeugführer wurde während der Kontrolle Alkoholgeruch festgestellt. Ein daraufhin durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,64 Promille. Ihn erwartet Ordnungswidrigkeitsverfahren.

Bereits zuvor am Nachmittag wurde ein Verkehrsteilnehmer in Neuhaus am Rennweg kontrolliert, bei dem sich herausstellte, dass er nicht in Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Zudem ergab ein Betäubungsmitteltest, dass er unter Einfluss berauschender Mittel am Straßenverkehr teilnahm. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen eingeleitet, die weitere Nutzung des PKW unterbunden und eine Blutentnahme im Krankenhaus durchgeführt.

Ebenfalls am Samstagnachmittag ereignete sich eine Verkehrskontrolle in Steinach, bei der ebenfalls der Fahrzeugführer keine gültige und erforderlich Fahrerlaubnis vorweisen konnte. Auch hier wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Anzeige gefertigt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell