Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Gegen Tür eines Einkaufsmarktes gefahren

Pößneck (ots)

Glück im Unglück hatte Donnerstagnachmittag ein 84-Jähriger auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Saalfelder Straße in Pößneck. Während die Ehefrau den Einkaufswagen holte, setzte sich der an Demenz erkrankte Mann (Beifahrer) ans Steuer des Opels und fuhr unkontrolliert gegen die Eingangstür des Marktes. Glücklicherweise verletzte sich niemand. Am PKW sowie an der Eingangstür entstand Sachschaden.

