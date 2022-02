Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Erneut Teilnehmer bei nicht angemeldeter Versammlung

Schleiz (ots)

Am Donnerstagabend fanden sich erneut mehrere Teilnehmer zu einer nicht angemeldeten Versammlung in Schleiz ein. Kurz vor 19 Uhr sammelten sich bereits mehrere Personen (in der Spitze bis zu 320) im Bereich des Landratsamtes und setzten sich verbotswidrig unter Nutzung von Kerzen und Trillerpfeifen Richtung Innenstadt im Sinne eines Aufzuges/ Aufmarsches in Bewegung. Trotz polizeilicher Lautsprecherdurchsagen wurden überwiegend keine Mindestabstände eingehalten sowie zumeist keine Mund-Nasen-Bedeckungen getragen. Es kam durch die Demonstranten zu mehrfachen Verkehrsbehinderungen im Bereich der Schleizer Innenstadt, die Oschitzer Straße musste zeitweise komplett gesperrt werden. Kurz nach 20 Uhr entfernte sich der Großteil der Personen vom Vorplatz des Landratsamtes. Aufgrund von Verstößen gegen das Versammlungsgesetz sowie gegen das Infektionsschutzgesetz wurden mehrere Identitäten der Teilnehmer polizeilich erfasst.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell