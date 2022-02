Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Ursache von Brandgeschehen: Technischer Defekt

Volksmannsdorf (ots)

Zum Brand in Volksmannsdorf, am vergangenen Donnerstagabend, liegen Hinweise auf die Brandursache vor. Offensichtlich hatte ein Schwelbrand in der Zwischendecke, welcher durch einen technischen Defekt verursacht wurde, das Feuer ausgelöst. Dadurch entstand ein Schaden von rund 100.000 Euro. Die Ermittlungen führt die Kriminalpolizeiinspektion Saalfeld.

