Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Tödlicher Verkehrsunfall

B 90/ Bad Lobenstein-Saaldorf (ots)

Am Mittwochvormittag, gegen 10:55 Uhr, ereignete sich ein tödlicher Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 90. Bisherigen Erkenntnissen zufolge befuhr ein 70-Jähriger die Bundesstraße aus Bad Lobenstein kommend in Richtung Saaldorf. Aus bislang unbekannter Ursache geriet der Verkehrsteilnehmer auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit einem entgegenkommenden, mit Holz beladenem, Sattelzug. Der PKW-Fahrer wurde vermutlich aufgrund des Zusammenstoßes aus seinem Fahrzeug geschleudert und überlebte den Unfall tragischerweise nicht. Der 25-jährige LKW-Fahrer wurde leicht verletzt. Zum genauen Unfallhergang sowie der Ursache dauern die Ermittlungen an. Es ist jedoch bekannt, dass es bereits mehrere hundert Meter vor der Kollission mit dem LKW zu mehrfachen Zusammenstößen des PKW-Fahrers mit der rechtsseitigen Leitplanke kam. Neben der Polizei waren u.a. auch die Feuerwehr, der Rettungsdienst, Gutachter und das Thüringer Amt für Bau und Verkehr im Einsatz. Der an der Front stark beschädigte LKW drohte nach dem Zusammenstoß eine Böschung hinab zu rutschen, wurde jedoch glücklicherweise durch die Leitplanke aufgehalten. Allein durch diesen Umstand gestaltete sich die Bergung des LKW sehr schwierig, sodass sich eine Straßensperrung bis in den späten Nachmittag erforderlich machte. An dem unfallverursachenden PKW entstand Totalschaden, der LKW wurde an der Front stark demoliert und auch die Leitplanke wurde in Höhe von mehreren tausend Euro beschädigt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell