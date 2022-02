Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Geschädigter nimmt Verfolgung eines Fahrraddiebes auf und übergibt ihn Polizei

Saalfeld (ots)

Am gestrigen Mittag erreichte die Saalfelder Polizei ein Anruf, wonach ein junger Mann einen Dieb verfolgen würde, welcher sein Fahrrad entwendet hatte. Es stellte sich dann heraus, dass der 25-Jährige sein Mountainbike ungesichert vor einem Fitnessstudio in der Stauffenbergstraße abgestellt hatte, als ein zunächst Unbekannter das Rad entwendete und damit flüchtete. Durch eine umgehende Suche des 25-Jährigen mit Hilfe von weiteren Zeugen konnte der zwischenzeitlich Beschuldigte, ein 22-jähriger Saalfelder (bereits polizeibekannt), im Bereich der Skaterbahn in der Pößnecker Straße gestellt werden. Die hinzugerufenen Beamten erfassten daraufhin die Identität des Beschuldigten und leiteten ein Strafverfahren ein.

