Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: A81, Gemarkung Rottenburg: Unfall mit zwei verletzten Personen

Ludwigsburg (ots)

Am Samstag, gegen 08.00 Uhr, kam es auf der A81, kurz nach der Anschlussstelle Rottenburg, zu einem Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen. Ein 55-jähriger Volvo-Fahrer befuhr den rechten Fahrstreifen in Richtung Stuttgart. Der hinter ihm fahrende Opel Insignia, besetzt mit einem 45-jährigen Fahrer sowie dessen 47-jähriger Beifahrerin, überholte diesen auf dem linken Fahrstreifen und geriet aufgrund Aquaplanings ins Schleudern. Er prallte zunächst gegen die Schutzplanke, wurde abgewiesen und überschlug sich mindestens ein Mal, wonach er rechts neben der Fahrbahn im Grünstreifen zum Stehen kam. Der Volvo-Fahrer musste aufgrund dessen nach links ausweichen, prallte ebenfalls gegen die Schutzplanke und kam am rechten Fahrbahnrand zum Stehen. Die Insassen des Opel wurden durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus Herrenberg verbracht und wurden durch den Unfall leicht verletzt. Der Fahrer des Volvo blieb unverletzt. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von 17.500 EUR. Vor Ort waren insgesamt vier Streifen der Polizeipräsidien Konstanz, Pforzheim und Ludwigsburg im Einsatz. Die Feuerwehren aus Rottenburg und Ergenzingen waren mit insgesamt 4 Fahrzeugen und 21 Mann vor Ort.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell