Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: 400 Teilnehmer bei nicht angemeldeter Versammlung: Mehrere Straf- und Ordnungdwidrigkeitenanzeigen

Schleiz (ots)

Am Mittwochabend fand erneut eine nicht angemeldete Versammlung in Schleiz unter Teilnahme von rund 400 Personen statt. Bereits gegen 18:30 Uhr konnte ein Zulauf vor dem Landratsamt festgestellt werden - in der Folge bildeten rund 400 Personen einen Aufzug und setzten sich gegen 19:00 Uhr fußläufig in Bewegung. In Höhe der Kreissparkasse wurde der Aufzug nach einer vorangegangenen Auflöseverfügung der Versammlungsbehörde durch die eingesetzten Polizeibeamten gestoppt, woraufhin die Teilnehmer sich in verschiedene Kleingruppen splitteten. Es kam zu mehreren Versuchen des Durchbrechens der Polizei-Absperrungen. Im Rahmen der Demonstration kam es zu diversen Verkehrsbehinderungen in der Innenstadt - schließlich galt die Versammlung gegen 20:30 Uhr als beendet. Abschließend stellten die Beamten 18 Identitäten fest, es wurden mehrere Strafanzeigen u.a. aufgrund des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Tätlicher Angriff auf Vollstreckungsbeamte, Sachbeschädigung und Beleidigung erstattet. Neben der Aussprache von mehreren Platzverweisen wurden auch weitere 15 Ordnungswidrigkeitenanzeigen gefertigt. Es erfolgten Sicherstellungen von mitgeführten Fackeln, Rauchkörpern und Plakaten.

