Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Unfall nach Reifenplatzer; Betrunken Auffahrunfall verursacht

LK Osterholz (ots)

Unfall nach Reifenplatzer

Worpswede. Eine 53-Jährige fuhr am Dienstagnachmittag gegen 15:40 Uhr mit ihrem Toyota auf der Findorffstraße aus Richtung Osterweder Straße kommend, in Richtung Hembergstraße. Plötzlich platzte der rechte Vorderreifen an ihrem Auto, woraufhin dieses nach rechts zog. Dort kollidierte sie mit einem am Fahrbahnrand geparkten Seat. Beide Fahrzeuge wurden dadurch so sehr beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren. Der Schaden wird auf rund 8000 Euro geschätzt.

Betrunken Auffahrunfall verursacht

Worpswede. Eine 45-Jährige verursachte am Dienstagabend einen Auffahrunfall. Sie befuhr gegen 18 Uhr die Findorffstraße in Richtung Osterweder Straße, als eine vor ihr fahrende 53-jährige Autofahrerin verkehrsbedingt bremsen musste. Diesen Umstand bemerkte die Verursacherin zu spät und fuhr mit ihrem Ford auf den VW der Vorausfahrenden auf. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass die 45-Jährige deutlich alkoholisiert war. Ihr wurde eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren gegen sie eingeleitet.

