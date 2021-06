Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 210628.8 Itzehoe: Taschendiebe wieder erfolgreich

Itzehoe (ots)

Am Samstag ist es in Itzehoe wieder einmal zu zwei Diebstählen von Portemonnaies während des Einkaufs gekommen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können.

Im Zeitraum von 12.15 Uhr bis 12.35 Uhr hielt sich eine Kundin in dem TEDI-Markt in der Feldschmiede auf. Als die Frau ihre Einkäufe an der Kasse bezahlen wollte, stellte sie fest, dass ein Dieb ihre Geldbörse aus ihrer Tasche entwendet hatte. Neben einigen Papieren enthielt das Portemonnaie 35 Euro Bargeld. Im Nachhinein berichtete die 67-Jährige von einer verdächtigen, kleinen Frau, die sie in gebrochenem Deutsch in ein Gespräch verwickelt hatte. Möglicherweise war dies ein Ablenkungsmanöver, um an das Eigentum der Anzeigenden zu gelangen.

Gegen 12.15 Uhr stahl eine unbekannte Person der Besucherin eines Schuhladens in der Carl-Zeiss-Straße die Geldbörse. Die Geschädigte verschaffte dem Dieb eine günstige Gelegenheit, indem sie ihr Portemonnaie auf dem Fußboden deponierte, während sie ihrer Begleiterin Schuhe zur Anprobe reichte. Als das letzte Paar Schuhe probiert war, war das Geld weg. Die 62-Jährige hatte den Verlust von rund 200 Euro zu beklagen. Eine Verkäuferin äußerte später, ein ausländisches Paar gesehen zu haben, dass die Geschädigte und ihre Begleitung zu beobachten schien. Beschreiben konnte die Zeugin das Duo nicht.

Wer Hinweise auf die Täter in einem der Fälle geben kann, sollte sich mit der Polizei in Itzehoe unter der Telefonnummer 04821 / 6020 in Verbindung setzen.

Merle Neufeld

