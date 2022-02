Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: 30-Jähriger nach Betäubungsmittelfund vorläufig festgenommen

Neuhaus am Rennweg (ots)

Am Sonntagabend kontrollierten Beamte der LPI Saalfeld einen 30-Jährigen in Neuhaus am Rennweg. Neben einer geringen Menge Marihuana wurden später in der Wohnung im Rahmen einer Durchsuchung weitere Mengen von Betäubungsmitteln sowie weitere Rauschgiftutensilien aufgefunden und beschlagnahmt. Der Beschuldigte wurde sodann aufgrund des Verdachts des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz (Verdacht Handeltreiben sowie Besitz von Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge) vorläufig festgenommen- weitere Ermittlungen und Maßnahmen erfolgen im Laufe des heutigen Montags. Zu den genauen Mengen der Betäubungsmittel sowie weiteren Hintergründen können aus ermittlungstaktischer Sicht zunächst keine weiteren Angaben gemacht werden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell