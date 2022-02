Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Fuchs mit verbotenem Tellereisen verletzt

Frankenblick / Grümpen (ots)

Am 11.02.2022 wurde die PI Sonneberg darüber unterrichtet, dass Unbekannte im Bereich um Grümpen in der Nähe der Bahnschienen eine Tellerfalle ausgelegt hatten. Ein Spaziergänger vernahm ein Klirren und sah dann einen Fuchs, welcher am rechten Bein diese Falle hatte. Durch den mitgeführten Hund des Zeugen wurde der Fuchs verschreckt und riss sich das ganze rechte Bein ab bevor er in den angrenzenden Wald floh. Das verletzte Tier konnte durch den zuständigen Jagdpächter nicht gefunden werden, auch wurden keine weiteren Fallen gefunden. Gegen den unbekannten Täter wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz sowie Jagdwilderei eröffnet. Da es in der Vergangenheit desöfteren zu solchen Sachverhalten im Bereich Frankenblick / Grümpen kam, wird um Zeugenhinweise aus der Bevölkerung gebeten. Das Auslegen von Tellereisen ist in der EU seit 1995 verboten und stellt eine grausame Fangmethode dar, die ganz klar gegen das Tierschutzgesetz verstößt.

