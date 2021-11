Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Lüneburg - Enkeltrick scheitert an aufmerksamer Bankmitarbeiterin ++ Südergellersen, OT Heiligenthal - Betrunkener Fahrzeugführer verursacht Unfall ++ Dannenberg - Kellerverschläge aufgebrochen ++

Lüneburg

Lüneburg - Enkeltrick scheitert an aufmerksamer Bankmitarbeiterin

Unbekannte nahmen am Morgen des 25.11. telefonisch Kontakt zu einer 78-jährigen Lüneburgerin auf. Hierbei wurde ihr suggeriert, dass für ihren Sohn dringend eine Medikation im Krankenhaus bezahlt werden müsse. Die 78-Jährige begab sich kurz darauf zu ihrer Bank, um einen Bargeldbetrag im sechsstelligen Bereich abzuheben. Eine aufmerksame Bankmitarbeiterin erkannte den Betrugsversuch und bewahrte die 78-Jährige vor dem finanziellen Schaden.

In diesem Zusammenhang appelliert die hiesige Polizei erneut an Kinder, Lebenspartner und Angehörige von älteren Menschen: "Sprechen Sie aktiv über diese Betrugsmaschen und vereinbaren Sie Verhaltensweisen bzw. Gespräche miteinander bei möglichen Anrufen! Werden Sie aktiv! Es ist Ihr Erbe/Vermögen, welches in die falschen Hände gerät."

Hier einige Tipps zum Schutz:

- Seien Sie misstrauisch - (be-) Sprechen Sie (sich) mit Ihren Angehörigen - Ziehen Sie eine Vertrauensperson hinzu. - Geben Sie unbekannten Personen keine Auskünfte über Ihre Vermögensverhältnisse oder andere sensible Daten. - Öffnen Sie unbekannten Personen nicht die Tür. - Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an unbekannte Personen, angebliche Mitarbeiter von Polizei, Staatsanwaltschaften, Gerichten oder Geldinstituten. - Wenn Sie Opfer eines solchen Anrufes geworden sind, wenden Sie sich in jedem Fall an die Polizei und erstatten Sie eine Anzeige.

Dahlenburg - Einbruch in Kindergarten - Zeugenhinweise

In einen Kindergarten wurde in der Nacht vom 25.11. auf den 26.11. im Bereich des Wacholderweges eingebrochen. Unbekannte verschafften sich über ein Fenster Zutritt zu den Räumlichkeiten. Erbeutet wurde lediglich ein sehr geringer Geldbetrag. Eine Spurensuche am Tatort wurde durchgeführt. Der Sachschaden liegt bei mehreren hundert Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Dahlenburg, Tel. 05851-979440, entgegen.

Lüneburg - Streitigkeiten in der Rackerstraße

Zwischen zwei Personengruppen, kam es am Abend des 25.11. gegen 23:00 Uhr zu Streitigkeiten in der Rackerstraße. Innerhalb dieser Auseinandersetzung kam es unter anderem zu Bedrohungen und versuchten Körperverletzungen. Ein alkoholisierter 24-jähriger Verursacher konnte durch die Polizei vor Ort festgestellt werden.

Lüneburg - Dreister Dieb in der Lüneburger Innenstadt

Durch die Mithilfe einiger Passanten konnte ein Fahrraddieb am Mittag des 25.11. in der Lüneburger Innenstadt dingfest gemacht werden. Der 21-Jährige versuchte ein nicht angeschlossenes Fahrrad aus einem Geschäft zu entwenden. Hierbei wurde er durch einen Zeugen dabei beobachtet und im Anschluss durch diesen und weitere Passanten verfolgt. Durch die hinzugerufene Polizei konnte der Dieb dann gestellt werden. Bei der Durchsuchung durch die Polizei wurde zudem weiteres Diebesgut im Rucksack des 21-Jährigen festgestellt. Diesen erwarten nun mehrere Strafverfahren.

Lüneburg - Tanne vor der Haustür entwendet - Zeugenhinweise

Durch Unbekannte wurde am 23.11. zwischen 09:00 Uhr und 16:00 Uhr eine erst kürzlich aufgestellte Tanne vor einer Hauseingangstür in der Rackerstraße entwendet. Durch den Geschädigten wurde mitgeteilt, dass es bereits in den letzten Jahren zu gleichgelagerten Diebstählen seiner Tannen gekommen sei.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-83062215, entgegen.

Scharnebeck - Vandalismus an der Bushaltestelle und an einem Pkw

Durch Unbekannte wurde in der Nacht vom 24.11. auf den 25.11. die Bushaltestelle am Gymnasium im Duvenbornsweg durch Farbschmierereien beschädigt. Der Sachschaden liegt bei einigen hundert Euro.

In der Meisterstraße wurde außerdem innerhalb kürzester Zeit, am 25.11. zwischen 17:30 Uhr und 17:40 Uhr, ein Pkw Ford beschädigt. Dort wurde durch Unbekannte die Windschutzscheibe zerstört, zudem beide Außenspiegel abgebrochen und entwendet. Eine Spurensicherung wurde durch die Polizei Scharnebeck durchgeführt. Der Schaden wird auf 700 Euro geschätzt.

Hinweise nimmt die Polizei Scharnebeck, Tel. 04136-900590, entgegen.

Südergellersen, OT Heiligenthal - Betrunkener Fahrzeugführer verursacht Unfall

Am Abend des 25.11. meldete sich ein 32-Jähriger bei der Polizei Lüneburg und gab an mit seinem Auto einen Unfall im Bereich Heiligenthal verursacht zu haben. In der Nähe des Unfallortes konnte der 32-Jährige durch die Polizei festgestellt werden. Ein Atemalkoholtest ergab mehr als 1,4 Promille. Der Pkw Opel des Unfallverursachers wurde erheblich beschädigt. Der 32-Jährige blieb unverletzt. Der Führerschein des Verursachers wurde durch die Polizei sichergestellt. Die Schadenshöhe liegt bei einigen tausend Euro.

Lüneburg - Verursacher flüchtet nach Unfall - Zeugenhinweise

Zu einer Verkehrsunfallflucht kam es zwischen dem 24.11., 19:00 Uhr, und dem 25.11., 06:30 Uhr, im Bereich der Straße Am Kreideberg. Ein bisher unbekannter Verursacher beschädigte mit seinem Fahrzeug einen am rechten Fahrbahnrand auf einem Parkstreifen geparkten Pkw BMW. Der Pkw wurde im Bereich der Fahrertür und des Außenspiegels beschädigt. Der Sachschaden liegt bei gut 1300 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-83062215, entgegen.

Lüneburg - geparkter Pkw durch Unbekannte beschädigt - Zeugenhinweise

Unbekannte beschädigten zwischen dem 25.11., 05:30 Uhr und dem 26.11., 06:15 Uhr einen geparkten Pkw Skoda in der Haagestraße. An dem Pkw wurde der linke Außenspiegel beschädigt. Der Sachschaden liegt bei rund 500 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-83062215, entgegen.

Lüchow-Dannenberg

Dannenberg - Kellerverschläge aufgebrochen

Insgesamt fünf Kellerverschläge in einem Wohnhaus in der Bahnhofstraße brachen Unbekannte im Zeitraum vom 20. bis 25.11.21 auf. In einem Fall verschwanden Campingartikel, Rucksack und Zelt. Es entstand ein Sachschaden von gut 400 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Dannenberg, Tel. 05861-98576-0, entgegen.

Uelzen

Uelzen/Bienenbüttel/Lüneburg - perfide Masche - Polizei warnt aktuell: Erneut Anrufe von falschen Polizeibeamten und angeblichen Angehörigen in der Region

Vor den Anrufen sog. falscher Polizeibeamter warnt abermals die "richtige" Polizei. Im Verlauf der letzten beiden Tage meldeten sich mehrere ältere Menschen aus der Region Uelzen/Bienenbüttel und Lüneburg und berichteten der Polizei von entsprechenden Anrufen. Zu einem Schaden kam es bis dato nicht, da die Angerufenen besonnen reagierten und das Gespräch beendeten.

Besonders perfide war, dass die Betrüger gleich mit zwei unterschiedlichen Anrufen agierten. Zuerst meldete sich eine weinende Person mit "Mama. Es ist etwas passiert!". Nachdem dann abrupt das Gespräch beendet wurde, rief dann die angebliche Polizei aus xy an und berichtete von einem Unfall ...

Uelzen - Fahrrad weg und wieder da - Geschädigter erkennt gestohlenes Fahrrad wieder

Das Fahrrad eines 51-Jährige stahl ein 38-Jährigen in den Abendstunden des 25.11.21 vor einem Einkaufsmarkt in der Hugo-Steinfeld-Straße. Nachdem der 51-Jährige den Verlust gegen 18:40 Uhr bemerkte, traf der Mann kurze Zeit später auf den Dieb mit dem Fahrrad. Das Fahrrad wurde dem Geschädigten wieder ausgehändigt. Den 28-Jährigen erwartet ein Strafverfahren wegen Diebstahls.

