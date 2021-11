Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Lüneburg - Verkehrsunfall im Kreisverkehr - Radfahrer wird schwer verletzt ++ Amt Neuhaus - erneute Sachbeschädigung am "Haus des Gastes" ++ Lüneburg - Kontrollen im Bereich Tuning ++

Lüneburg (ots)

Pressemitteilung der

Polizeiinspektion Lüneburg/ Lüchow-Dannenberg/ Uelzen vom 25.11.2021

Lüneburg

Lüneburg - Verkehrsunfall im Kreisverkehr - Radfahrer wird schwer verletzt

Ein 17-jähriger Pedelec-Fahrer wurde am 24.11. gegen 16:45 Uhr bei einem Verkehrsunfall im Kreisverkehr Bleckeder Landstraße verletzt. Ein 75-jähriger Fahrzeugführer eines Pkw Mazda übersah beim Ausfahren des Kreisverkehres den querenden Pedelec-Fahrer, sodass es zum Zusammenstoß kam. Der Radfahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt und ins Klinikum verbracht. Der Sachschaden beträgt einige hundert Euro.

Lüneburg - versuchter Diebstahl eines Pkw - Zeugenhinweise

Zu einem versuchten Diebstahl eines Pkw kam es zwischen dem 24.11., 16:00 Uhr, und dem 25.11., 07:55 Uhr im Bereich eines Parkplatzes in der Straße Am Springintgut. Unbekannte schlugen nach ersten Erkenntnissen mittels eines Steines die Scheibe der Fahrertür des Pkw Opel ein. Anschließend wurde versucht den Pkw kurzzuschließen, dies misslang jedoch. Der Sachschaden wird auf einige hundert Euro geschätzt.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-83062215, entgegen.

Amt Neuhaus - erneute Sachbeschädigung am "Haus des Gastes" - Zeugenhinweise

Zu einer erneuten Sachbeschädigung am "Haus des Gastes" in der Straße Am Markt kam es in der Nacht vom 23.11. auf den 24.11. Hierbei wurde wieder gegen die im Außenbereich befindlichen Schließfächer getreten und diese hierdurch beschädigt. Bereits am 19.11. kam es dort zu gleichgelagertem Vandalismus durch Unbekannte. Die Schadenshöhe beträgt rund 50 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Amt Neuhaus, Tel. 03884-61950, entgegen.

Adendorf - "Wo die Liebe hinfällt" - Streit endet in einer Körperverletzung

Zwei 18- und 19-jährige junge Frauen gerieten am späten Mittag des 24.11. im Bereich der Artlenburger Landstraße auf einem Parkplatz in einen Streit um eine gemeinsame Liebschaft. Nach ersten Ermittlungen gab es einen vorangegangenen Konflikt mit den beiden Pkw der Streitenden. Danach gingen sie aufeinander los und zogen sich unter anderem an den Haaren. Die Polizeistation Adendorf nahm die wechselseitige Körperverletzung auf und konnte den Streit vorerst schlichten.

Dahlenburg - Überholender flüchtet nach Zusammenstoß - Zeugenhinweise

Am 24.11. gegen 14:55 Uhr kam es im Bereich der Lüneburger Landstraße Höhe Nummer 10 zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht. Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer mit seinem grau/schwarzen Pkw überholte einen 79 Jahre alten Fahrzeugführer eines Pkw Mazda in Fahrtrichtung Lüneburg. Beim Wiedereinscheren touchierte der Unbekannte den Pkw Mazda und flüchtete anschließend in Richtung Wohngebiet am Marienauer Weg. Das Fahrzeug des 79-Jährigen wurde bei dem Zusammenstoß beschädigt. Der Schaden wird auf einige hundert Euro geschätzt.

Hinweise nimmt die Polizei Dahlenburg, Tel. 05851-979440, entgegen.

Westergellersen - Streit zwischen Eheleuten - Wegweisung ausgesprochen

Zwischen einem 55-jährigen Ehemann und seiner Ehefrau kam es am Abend des 24.11. im gemeinsamen Wohnhaus zu einer Auseinandersetzung. Im Zuge dieses Konfliktes wurde der offenbar alkoholisierte 55-Jährige handgreiflich und verletzte seine Ehefrau leicht. Durch die alarmierte Polizei wurde der Verursacher für einige Tage des gemeinsamen Hauses verwiesen.

Lüneburg - Ladendetektiv erwischt junge Ladendiebe

Zu einem Ladendiebstahl kam es am frühen Abend des 24.11. in einem Bekleidungsgeschäft in der Großen Bäckerstraße. Zwei 14- und 15-jährige Jugendliche versuchten Kleidung zu entwenden, indem sie diese im Geschäft anzogen. Dies wurde durch den Ladendetektiv beobachtet, welcher dann die beiden Jugendlichen stellte. Beide erwartet nun ein Strafverfahren.

Lüneburg - dreister Dieb entwendet Geldbörse während des Einkaufs

Zu einem dreisten Diebstahl in einem Lebensmittelgeschäft in der Straße Auf dem Schmaarkamp kam es am Vormittag des 24.11. zwischen 10:30 Uhr und 11:00 Uhr. Ein bislang unbekannter Dieb entwendete aus der Jackentasche eines 78-Jährigen die darin befindliche Geldbörse. Darin befanden sich auch sämtliche Ausweisdokumente. Der Schaden wird auf gut 100 Euro geschätzt.

Lüneburg - Fahren ohne Fahrerlaubnis inklusiver falscher Personalien

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle konnte die Polizei Lüneburg in der Straße Neu-Häcklingen am späten Mittag des 24.11. ein Fahren ohne Fahrerlaubnis feststellen. Dem 29-jährigen Fahrzeugführer eines Pkw Mercedes wurde bereits vor längerer Zeit der Führerschein durch die Fahrerlaubnisbehörde entzogen. Zudem gab der 29-Jährige gegenüber der Polizei zunächst falsche Personalien an. Hierfür erwartet ihn ein gesondertes Ordnungswidrigkeitenverfahren.

Lüneburg - Kontrollen im Bereich Tuning - "Race-Chip" festgestellt

Ein 27-jähriger Fahrer eines Pkw Audi wurde am Nachmittag des 24.11. durch die Polizei Lüneburg im Bereich der Goseburg kontrolliert. Hierbei wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer in seinem Pkw einen "Race-Chip" zur Leistungssteigerung im Motorraum verbaut hatte. Hierdurch erlosch die Betriebserlaubnis. Der Verursacher entfernte den Chip noch vor Ort. Gegen ihn wird nun wegen einer Verkehrsordnungswidrigkeit ermittelt.

Lüneburg - Unfall beim Abbiegen - Radfahrerin leicht verletzt

Gegen 07:25 Uhr am Morgen des 24.11. kam es im Bereich der Kreuzung Vor dem Neuen Tore Ecke Jägerstraße zu einem Verkehrsunfall. Ein 55-jähriger Fahrzeugführer eines Pkw Skoda befuhr die Jägerstraße und beabsichtigte von dort nach links in die Straße Vor dem Neuen Tore abzubiegen. Hierbei übersah der Autofahrer eine 22-jährige Radfahrerin, welche geradeaus in gleicher Richtung fuhr. Es kam zum Zusammenstoß. Die 22-Jährige wurde leicht verletzt und mit einem hinzugerufenen Rtw ins Klinikum verbracht. Der Sachschaden liegt bei 300 Euro.

Bardowick - Versuchter Diebstahl in Seniorenwohnheim - Videoaufzeichnungen gesichert

In der Nacht vom 24.11. auf den 25.11. verschafften sich nach ersten Ermittlungen Unbekannte Zutritt zu einer Seniorenresidenz. Diese begaben sich dann vermutlich in ein Büro in dem Gebäude. Diebesgut konnte nach ersten Erkenntnissen nicht erlangt werden. Videoaufzeichnungen wurden durch die Polizeistation Bardowick gesichert. Der Sachschaden liegt bei 250 Euro. Die Ermittlungen dauern an.

Lüchow-Dannenberg

Dannenberg - mit E-Scooter unter Drogeneinfluss unterwegs

Einen 23-Jährige mit einem E-Scooter ohne Versicherungsschutz stoppte die Polizei in den Abendstunden des 24.11.21 in der Uelzener Straße in Prisser. Parallel stellte die Beamten bei dem junge Mann den Einfluss von Drogen fest, so dass entsprechende Strafverfahren eingeleitet wurden. Der Konsum von Marihuana wurde eingeräumt.

Uelzen

Suderburg - ohne Versicherungsschutz unterwegs

Einen 24 Jahre alten Fahrer mit einem Pkw VW Caddy stoppte die Polizei in den Abendstunden des 24.11.21 Am Bahnhof in Suderburg. Dabei stellte sich gegen 19:00 Uhr heraus, dass für den Pkw kein Versicherungsschutz bestand. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

