Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Schornsteinbrand

Meppen (ots)

Am Mittwochabend kam es gegen 20.30 Uhr zu einem Brand in dem Schornstein eines Einfamilienhauses am Lindenweg in Meppen. Personen wurden nicht verletzt. Die Feuerwehr Meppen war mit vier Fahrzeugen und 16 Einsatzkräften vor Ort und konnte das Feuer zügig löschen.

