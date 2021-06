Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Salzbergen - Zeugen gesucht

Salzbergen (ots)

Am Montag kam es an der Straße Koberg in Salzbergen zu einem Verkehrsunfall. Der Fahrer eines weißen VW-Golf sowie ein Rollerfahrer parkten am Straßenrand. Als der Autofahrer sein Fahrzeug zurücksetzte, beschädigte er den hinter ihm stehenden Roller. Der Rollerfahrer wurde nicht verletzt. Die beiden Beteiligten unterhielten sich nach dem Zusammenstoß, versäumten es aber die Personalien auszutauschen. Kurz darauf setzte der Pkw-Fahrer seine Fahrt fort. Der Fahrer sowie weitere Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Salzbergen unter der Rufnummer 05976/948550 zu melden.

