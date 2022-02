Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Motorradfahrer (18) erleidet bei Verkehrsunfall schwere Verletzungen

Bild-Infos

Download

Espelkamp (ots)

Beim Zusammenstoß mit einem Pkw auf der Kreuzung Kösterstraße / Diekerorter Straße hat sich ein 18 Jahre alter Motorradfahrer am Mittwochnachmittag schwere Verletzungen zugezogen.

Vorbehaltlich weiterer Erkenntnisse hatte eine 34 Jahre alte Audi-Fahrerin aus Minden gegen 16.15 Uhr die Kösterstraße in östlicher Richtung nach Frotheim hin befahren, als ihr im Bereich der Kreuzung der Diekerorter Straße zwei Busse entgegenkamen. Im Moment als die Frau ihren Wagen schließlich in den Kreuzungsbereich steuerte, kam es zum Zusammenstoß mit dem von links kommenden 18 Jahre alten Espelkamper. Der hatte sein Yamaha Leichtkraftrad den bisherigen Ermittlungen zufolge auf der Diekerorter Straße in Fahrtrichtung der Isenstedter Straße gesteuert und offenbar die Kreuzung ebenfalls geradeaus überqueren wollen. Durch die Kollision wurde der einen Sicherheitshelm tragende 18-Jährige auf die Motorhaube des Autos aufgeladen, schleuderte anschließend über den Wagen hinweg an den Fahrbahnrand und blieb dort schwerverletzt liegen.

Ersthelfer, darunter Angehörige des Zweiradfahrers, kümmerten sich bis zum Eintreffen der alarmierten Rettungskräfte um den Heranwachsenden. Ein Notarzt-Team forderte zunächst einen Rettungshubschrauber an, der auf einem anliegenden Feld landete. Schließlich entschieden die Rettungskräfte, den Verletzten mit einem Rettungswagen ins Johannes Wesling Klinikum zu bringen. Die 34-jährige Mindenerin verblieb offenbar äußerlich unversehrt, erlitt aber einen Schock. Der Audi sowie die Yamaha wurden durch die Wucht des Aufpralls beschädigt - ein Abschleppdienst sorgte für den Abtransport der Fahrzeuge.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell