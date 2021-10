Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Weitere Verkehrsunfälle

Reutlingen (ots)

Aichtal (ES): Motorradfahrer gestürzt

Ein Fahrfehler dürfte den polizeilichen Ermittlungen zufolge die Ursache für den Sturz eines Motorradfahrers am Freitagmorgen in der Raiffeisenstraße gewesen sein. Der 17-Jährige war gegen 6.15 Uhr mit seiner KTM auf der Raiffeisenstraße in Richtung Nürtingen unterwegs. In einer Rechtskurve kam er mit seiner 125er nach links von der Fahrbahn ab, überfuhr eine Verkehrsinsel, touchierte einen Bordstein und kam anschließend auf dem Grünstreifen zu Fall. Ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer bemerkte den im Gras liegenden Motorradfahrer und alarmierte die Polizei. Ein Rettungswagen brachte den Jugendlichen nachfolgend zur Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus. Der Sachschaden an dem nicht mehr fahrbereiten Leichtkraftrad wird auf etwa 2.500 Euro geschätzt. (cw)

Tübingen (TÜ): Heftig aufgefahren

Auf etwa 6.000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, der bei einem Auffahrunfall am Freitagvormittag auf der L 385 entstanden ist. Ein 37-Jähriger war gegen 9.45 Uhr mit seinem Audi A4 auf der Gebhardt-Müller-Straße unterwegs. An der Einmündung zur Landesstraße musste er zunächst warten. Als die dortige Ampel auf Grün umschaltete bog er nach links in Richtung Tübingen ein. Unmittelbar darauf bremste er plötzlich und ohne ersichtlichen Grund seinen Wagen stark ab. Eine hinter ihm fahrende 32-Jährige konnte nicht mehr schnell genug reagieren und krachte mit ihrem Ford Fusion in das Heck des Audi. Verletzt wurde zum Glück niemand. Der Ford war nach dem Unfall so schwer beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. (db)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell