Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Weitere Tatverdächtige nach Raubüberfällen in Haft (Reutlingen)

Reutlingen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Tübingen und des Polizeipräsidiums Reutlingen

Ergänzung zur Pressemitteilung vom 26.02.2021/15.26 Uhr

Reutlingen:

Nach mehreren Raubdelikten Ende des vergangenen Jahres im Stadtgebiet von Reutlingen sind am Mittwoch zwei weitere Tatverdächtige vorläufig festgenommen worden. Den 18 und 21 Jahre alten Männern wird zur Last gelegt, an den Überfällen, bei denen der 28-jährige Haupttäter und eine 15 Jahre alte Komplizin bereits zu teils mehrjährigen Haftstrafen verurteilt worden sind, beteiligt gewesen zu sein. Die nun Festgenommenen befinden sich bereits in Untersuchungshaft.

Zeit- und personalintensive Ermittlungen führten die Kriminalbeamten schließlich auch auf die Spur der beiden mutmaßlichen Tatbeteiligten. Als sich der Tatverdacht gegen die wegen verschiedener Delikte bereits polizeibekannten Männer erhärtet hatte, erwirkte die Staatsanwaltschaft Tübingen entsprechende Haftbefehle.

Der 18-jährige Syrer und der 21 Jahre alte, staatenlose Tatverdächtige wurden daraufhin am Mittwoch vorläufig festgenommen und dem Haftrichtrichter beim Amtsgericht Tübingen vorgeführt. Dieser setzte die bereits erlassenen Haftbefehle in Vollzug. Beide Männer wurden anschließend in Justizvollzugsanstalten eingeliefert. (rn)

