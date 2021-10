Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Mutmaßliche Räuber in Haft (Reutlingen) Nachtrag zur Pressemeldung vom 21.09.2021/11.42 Uhr

Reutlingen

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Tübingen und des Polizeipräsidiums Reutlingen

Einen raschen Fahndungserfolg konnte das Kriminalkommissariat Reutlingen mit der Festnahme dreier mutmaßlicher Räuber am Mittwoch verzeichnen. Den drei Jugendlichen bzw. Heranwachsenden im Alter von 17, 18 und 19 Jahren wird vorgeworfen, für den Raub auf einen 22-Jährigen Ende September in der Reutlinger Innenstadt verantwortlich zu sein. Zwei der Tatverdächtigen befinden sich zwischenzeitlich in Untersuchungshaft.

Am Montag, dem 20. September, war es gegen 21.40 Uhr in der Wilhelmstraße zwischen mehreren Beteiligten zunächst zu Streitigkeiten gekommen, die sich auf den Nikolaiplatz verlagerten. Im Verlauf dieser Auseinandersetzung war das 22-jährige Opfer durch den Einsatz eines Schlagstocks so schwer verletzt worden, dass er ins Krankenhaus eingeliefert werden musste. Zudem war ihm sein Rucksack mit Handy und Geldbörse geraubt worden.

Die nachfolgenden, intensiven Ermittlungen führten die Kriminalbeamten nun auf die Spur der Tatverdächtigen. Nachdem von der Staatsanwaltschaft Tübingen entsprechende Beschlüsse erwirkt worden waren, durchsuchten die Fahnder am Mittwoch die Wohnungen der Beschuldigten. Dabei konnten nicht nur der mutmaßlich eingesetzte Schlagstock und das Raubgut, sondern auch mehr als 140 Gramm Marihuana aufgefunden und sichergestellt werden. Alle drei wurden vorläufig festgenommen.

Die Beschuldigten wurden am Donnerstagnachmittag dem Haftrichter beim Amtsgericht Tübingen vorgeführt. Diese erließ die von der Staatsanwaltschaft Tübingen beantragten Haftbefehle und ordnete die Untersuchungshaft gegen die beiden 17- und 18-Jährigen an. Der Haftbefehl gegen den 19-Jährigen wurde gegen Auflagen vorläufig außer Vollzug gesetzt. Die beiden Jüngeren wurden in Justizvollzugsanstalten eingeliefert.

Ein weiterer mutmaßlich beteiligter 18-Jähriger befindet sich bereits wegen einer anderen Sache in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen dauern an. (cw)

