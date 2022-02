Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Beifahrerin (26) bei Auffahrunfall in Eisbergen leicht verletzt

Porta Westfalica (ots)

Am Donnerstagabend ist es auf der Weserbrücke in Eisbergen zu einem Auffahrunfall mit einer leicht verletzten Person gekommen.

Den Erkenntnissen der Polizei zufolge hatte ein 52-jähriger Ford-Fahrer aus Rinteln in einem Ford auf der Straße "Aue" die Weserbrücke gegen 21.15 Uhr in Fahrtrichtung Rinteln befahren, als ihm ein Portaner (27) in einem BMW entgegenkam. Als sich die Außenspiegel der Autos leicht berührten, bremste der 52-Jährige seinen Wagen ab. In diesem Moment fuhr ein nachfolgender Ford eines anderen Rintelners (30) in das Heck des Autos auf. Dessen Ehefrau (26) verletzte sich leicht und wollte sich selber in ärztliche Behandlung begeben. Die weiteren Beteiligten blieben unverletzt. Der Ford des 30-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt.

