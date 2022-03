Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Schelklingen - Blitzer beschädigt

Ein Unbekannter bohrte am Samstag eine Anlage zum Messen der Geschwindigkeit in Schelklingen an.

Ulm (ots)

Kurz vor 19 Uhr bohrte ein Unbekannter ein Loch in einen mobilen Blitzer in der Ulmer Straße. Nachdem er Gläser zerschlagen hatte, leitete er Bauschaum in den Innenraum. Die genaue Höhe des Sachschadens wird nun Teil der weiteren Ermittlungen des Polizeireviers Ehingen sein. Zeugen werden gebeten, sich unter 07391/5880 zu melden.

