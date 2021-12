Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Norderstedt - möglicher Einbruch in Getränkefirma

Bad Segeberg (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (16.12.2021) ist es im Langenharmer Weg in Norderstedt vermutlich zu einem Einbruchsversuch in eine Getränkefirma gekommen.

Zwischen 23:00 Uhr am Mittwochabend und 07:30 Uhr am Donnerstagmorgen wurden die Schlösser von zwei Zufahrtstoren beschädigt.

Bei der Anzeigenaufnahme am Donnerstag konnte allerdings noch kein Stehlgut in Form von Leergut-Getränkekisten festgestellt werden.

Die Kriminalpolizei Norderstedt bittet um sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen unter 040 52806-0.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell