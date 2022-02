Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: 87-Jähriger wird Opfer von Betrüger

Hamm-Bockum-Hövel (ots)

Auf einen Betrüger hereingefallen ist am Dienstag, 15. Februar, ein 87-Jähriger aus Hamm.

Um 11.30 Uhr war der Senior auf dem Höveler Markt unterwegs zu seinem geparkten Auto, als ihn ein Mann ansprach. Der Unbekannte behauptete, den 87-Jährigen aus der Eisdiele zu kennen. Der Rentner ließ sich auf ein weiteres Gespräch ein. Dabei holte der Betrüger eine Schmuckschatulle hervor und überreichte ihm diese. Er gab sich als Goldschmied aus, den Schmuck habe er selbst gefertigt und sei ein Geschenk für den 87-Jährigen.

Im weiteren Verlauf der Unterhaltung setzten sich beide in das Auto des Seniors, der Betrüger übergab dem Mann weitere Schmuckstücke. Schließlich fragte der Unbekannte, ob der 87-Jährige zwei Euro für ihn habe. Als dieser daraufhin sein Portemonnaie hervor holte, griff der Betrüger nach den darin befindlichen Geldscheinen und zog sie heraus. Anschließend musste der Unbekannte dringend weiter, der 87-Jährige habe ja schließlich seinen hochwertigen Schmuck als eine Art Gegenleistung für das Bargeld.

Der Betrüger stieg aus und flüchtete vermutlich zu Fuß in unbekannte Richtung. Auf der Polizeiwache stellte sich schnell heraus: Bei dem Schmuck handelt es sich um augenscheinlich minderwertige Imitate.

Der Unbekannte ist schlank, geschätzt zwischen 30 und 40 Jahre alt und 1,65 Meter bis 1,75 Meter groß. Er trug eine blaue Jeans, eine helle Jacke und eine Brille mit dunkler Umrandung. Der Betrüger sprach akzentfrei Deutsch und hat kurzes, dunkles Haar. Hinweise zu dem Mann nimmt die Polizei unter 02381/916-0 oder als E-Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen.

Die Polizei Hamm rät: Nehmen Sie keine Fremden, die Sie draußen auf der Straße ansprechen, mit nach Hause - oder wie in diesem Fall mit in Ihr Auto. Klären Sie ältere Mitmenschen in Ihrem Familien- und Bekanntenkreis über die gängigen Betrugsmaschen auf und warnen Sie diese vor Trickbetrügern!(hr)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell