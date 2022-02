Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Ein Leichtverletzter nach Unfall

Hamm-Mitte (ots)

Ein 47-Jähriger wurde am Dienstag, 15. Februar, auf der Roonstraße bei eine Verkehrsunfall leicht verletzt.

Um 11.45 Uhr war ein 29-Jähriger in einem Kastenwagen auf der Roonstraße in Richtung Feidikstraße unterwegs. Da am Fahrbahnrand ein Mercedes Sprinter geparkt war, war die Straße verengt. Als der 29-jähriger Hammer versuchte, an dem Sprinter vorbeizufahren, touchierte er das geparkte Fahrzeug.

Dabei wurde ein 47-Jähriger, der sich hinter dem Sprinter befand, durch die heruntergelassene Heckklappe seines Fahrzeugs leicht verletzt. Der Hammer wurde zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2200 Euro.(hr)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell