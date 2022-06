Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Ludwigshafen - Trickbetrüger unterwegs

Ludwigshafen (ots)

Am Samstag, den 25.06.2022, klingelte es gegen 11 Uhr an der Haustür eines älteren Ehepaares in der Karpfenstraße im Stadtteil Edigheim. Vor der Tür stand ein angeblicher Zirkusmitarbeiter, welcher Geld für die Versorgung der Tiere sammeln würde. Als der Ehemann ihn hereinbat und ihm einen 20EUR-Schein aus seinem Geldbeutel gab, griff der Mann nach einem weiteren 20EUR-Schein. Er sagte dies sei für seine Kinder und verließ daraufhin schleunigst das Wohnanwesen der Senioren. Er wird als ca. 50 Jahre alt, ca. 1,90m groß und korpulent beschrieben. Er hatte schwarzes Haar und einen dunkleren Hautteint. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

