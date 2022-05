Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Ebersbach - Diebin klaute mit gestohlenem Rucksack

Am Mittwoch schlug der Alarm in Ebersbach an.

Ulm (ots)

Um 12.15 Uhr steckte die 15-Jährige einen Geldbeutel, Schuhe und eine Handtasche in einen Rucksack, den sie Tags zuvor gestohlen hatte. Als sie das Geschäft in der Bahnhofstraße verlassen wollte, löste der Alarm aus. Eine Zeugin sprach sie an. Die 15-Jährige blieb zwar stehen, nutzte aber schon kurze Zeit später einen für sie geschickten Moment und verließ den Laden ohne ihre Beute. Da in dem Rucksack jedoch auch noch ihre Schulsachen waren, kam ihr die Polizei Uhingen schnell auf die Spur. Die Ermittler trafen die Jugendliche zu Hause an und informierten auch die Eltern. Auf die 15-Jährige kommen mehrere Anzeigen zu.

