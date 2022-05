Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Herbrechtingen - Gegen Baum geprallt

Bei einem Unfall am Mittwoch bei Herbrechtingen starb ein Autofahrer.

Ulm (ots)

Kurz vor 15 Uhr lenkte der 50-jährige Mann seinen VW auf der Ugenhofer Straße in Richtung Bolheim. In einer Linkskurve kam der VW von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Der Fahrer erlitt so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle starb. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf um festzustellen, wie es zu diesem Unfall kommen konnte.

