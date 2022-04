BPOLI EBB: Afghanische Familie eingeschleust

Zittau (ots) - In Zittau wurde am gestrigen 21. April 2022 erneut eine Schleusung festgestellt. Gegen 09:55 Uhr waren es ein 28- jähriger Iraner und drei Afghanen im Alter von 20, 23 und 25 Jahren, welche nach einem Bürgerhinweis auf der Löbauer Straße in Zittau festgestellt wurden. Keiner der Männer konnte sich ausweisen. Sie wurden in Gewahrsam genommen und beanzeigt. In der Vernehmung sagten sie aus, dass Sie mit ...

