Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Tatverdächtige nach Einbruch festgenommen

Kenzingen/Offenburg (ots)

Nach einem Einbruch in ein Ladengeschäft vergangene Nacht im Bahnhof Kenzingen, konnten vier Tatverdächtige festgenommen werden.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand haben sich die vier deutschen Staatsangehörigen im Alter von 13,14,15 und 18 Jahren gegen 00:20 Uhr durch ein gewaltsam geöffnetes Fenster Zutritt zum Gebäude verschafft und diverse geringwertige Armbanduhren sowie Tabakwaren entwendet. Als sie das Gebäude verließen wurden sie von einem Zeugen beobachtet, der umgehend den Notruf wählte. Weiter konnte dieser beobachten, wie alle vier Personen in einen Bus des Schienenersatzverkehrs in Richtung Offenburg einstiegen. Im Zentralen Omnibusbahnhof in Offenburg gelang es Kräften der Bundes- und Landespolizei die vier mutmaßlichen Einbrecher mitsamt Beute festzunehmen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden der 14- und 15-Jährige, beide bereits wegen Eigentumsdelikten polizeibekannt, ebenso wie der 13-Jährige ihren Erziehungsberechtigten übergeben. Die Höhe des verursachten Sachschadens und der Gesamtwert der entwendeten Gegenstände sind derzeit noch Gegenstand der bundespolizeilichen Ermittlungen.

