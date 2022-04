POL-FR: Freiburg: Spiegelstreifer beim Abbiegen

Freiburg (ots) - Zu einem Einbruch in eine Schule kam es in der Nacht zum Donnerstag, 31.03.2022, in Stühlingen. Mit einem Stein wurde die Scheibe zu einem Lagerraum eingeworfen. Begier des oder der Einbrecher dürften dort gestapelte Verpackungskartons von Tablets gewesen sein, welche von außen sichtbar waren. Allerdings waren alle Verpackungen leer. So ging die ...

mehr