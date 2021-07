Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Kernen im Remstal: Rollerfahrerin gestürzt

Eine 68-jährige Fahrerin eines City-Rollers befuhr am Donnerstag gegen 11.45 Uhr den Silvanerweg. Beim Überfahren einer Unebenheit stürzte sie ohne Fremdeinwirkung und zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Sie wurde an der Unfallstelle vom alarmierten Rettungsdienst medizinisch versorgt und in ein Krankenhaus verbracht.

Schorndorf: Unfallflucht

Beim Ausparken streifte am Donnerstagvormittag ein unbekannter Autofahrer einen auf dem Kundenparkplatz eines Einkaufszentrums in der Lutherstraße geparkten Pkw Hyundai I20. Dabei entstand ein Fremdschaden in Höhe von ca. 2000 Euro. Der unbekannte Autofahrer flüchtete danach ohne seiner Verpflichtung nachzukommen, den Vorfall polizeilich zu melden. Sachdienliche Hinweise zum Vorfall wird nun von der Polizei Schorndorf unter Tel. 07181/2040 erbeten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell